Онколог заявил о прогрессе в лечении двух видов рака

Ранняя диагностика позволяет раньше выявить орган сохранной операции, не столь травматичной для организма, тогда результат восстановления может быть хорошим. Прогресс достигнут по многим локализациям, но он в разной степени выраженности. Там, где проводят генетические исследования, находят генетические маркеры, называется таргетная терапия, либо где механизмы современной иммунотерапии работают, там результаты, конечно, значительно стали лучше, — заявил он.