Ученые назвали заболевание, которое повышает риск рака толстой кишки

Ученые из Медицинского центра Сорока в Израиле провели исследование и выяснили, что воспалительные заболевания кишечника повышают риск заболеть раком толстой и прямой кишки. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.

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В своем исследовании ученые использовали данные израильских пациентов за период с 2000 по 2021 год. Им удалось определить, что у людей с язвенным колитом и болезнью Крона выше вероятность заболеть колоректальным раком (злокачественной опухолью толстой и прямой кишки).

Так, уровень заболеваемости колоректальным раком у пациентов с язвенным колитом составил 2,1%.

В предыдущих исследованиях также отмечалось, что методы скрининга, включая биопсию и эндоскопию высокого разрешения, могут значительно снизить риск этого вида рака.

Кроме этого, ученые обнаружили, что воспалительные заболевания кишечника связаны с повышенной распространенностью метаболического синдрома. Он включает в себя ожирение, диабет второго типа, гипертонию и многое другое.