Недостаток сна оказался вреден для сердца
Ученые из Университета Пенсильвании (США) назвали новое негативное последствие недосыпа. Исследование показало, что если в течение рабочей недели человек спит не более пяти часов, состояние его сердечно-сосудистой системы ухудшается. Страдают, в частности, частота сердечных сокращений и кровяное давление.
Ученые также установили, что попытка отоспаться в выходные не улучшает ситуацию. Организм не успевает восстановиться достаточно, чтобы показатели здоровья пришли в норму.
Авторы исследования собрали команду добровольцев из 15 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Эксперимент продлился 11 дней. В течение первых трех участники могли спать до 10 часов в сутки. Затем в течение пяти ночей им давали спать не более пяти часов, после чего последовали две «восстановительные» ночи, когда люди снова могли отоспаться. При этом исследователи измеряли частоту сердечных сокращений участников в состоянии покоя и кровяное давление каждые два часа в течение дня.
Результаты показали, что частота сердечных сокращений возрастала в среднем на один удар в сутки. Если изначально она составляла 69, то к концу эксперимента – уже 78. Систолическое кровяное давление также повышалось примерно на 0,5 миллиметра ртутного столба (мм рт.ст.) в день – с 116 до 119,5 мм рт. ст.
«Частота сердечных сокращений и систолическое артериальное давление увеличивались с каждым последующим днем и не возвращались к исходному уровню к концу периода восстановления», – заявили ученые.
По словам авторов научной работы, для восстановления после длительного периода недосыпания требуется больше времени, чем два дня выходных. Хронический дефицит сна может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям в будущем, сообщает Psychosomatic Medicine.