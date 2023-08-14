Недостаток сна оказался вреден для сердца

Ученые из Университета Пенсильвании (США) назвали новое негативное последствие недосыпа. Исследование показало, что если в течение рабочей недели человек спит не более пяти часов, состояние его сердечно-сосудистой системы ухудшается. Страдают, в частности, частота сердечных сокращений и кровяное давление.

© Мир24

Ученые также установили, что попытка отоспаться в выходные не улучшает ситуацию. Организм не успевает восстановиться достаточно, чтобы показатели здоровья пришли в норму.

Авторы исследования собрали команду добровольцев из 15 здоровых мужчин в возрасте от 20 до 35 лет. Эксперимент продлился 11 дней. В течение первых трех участники могли спать до 10 часов в сутки. Затем в течение пяти ночей им давали спать не более пяти часов, после чего последовали две «восстановительные» ночи, когда люди снова могли отоспаться. При этом исследователи измеряли частоту сердечных сокращений участников в состоянии покоя и кровяное давление каждые два часа в течение дня.

Результаты показали, что частота сердечных сокращений возрастала в среднем на один удар в сутки. Если изначально она составляла 69, то к концу эксперимента – уже 78. Систолическое кровяное давление также повышалось примерно на 0,5 миллиметра ртутного столба (мм рт.ст.) в день – с 116 до 119,5 мм рт. ст.

«Частота сердечных сокращений и систолическое артериальное давление увеличивались с каждым последующим днем и не возвращались к исходному уровню к концу периода восстановления», – заявили ученые.