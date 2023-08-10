Иммунолог предупредил об опасности нового варианта коронавируса

Иммунолог Николай Крючков сообщил «Ленте.ру», что новый вариант «омикрон»-штамма COVID-19 EG.5 приобрел большую заразность из-за мутации в значимой области.

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При этом он отметил, что косвенные данные указывают на отсутствие существенных изменений в патогенности и витальности вируса. По словам эксперта, коронавирус старается эволюционно адаптироваться к коллективному иммунитету. Крючков подчеркнул, что это происходило скачкообразно на протяжении всего периода пандемии.

«В новом варианте изменения небольшие, но так как они затрагивают ключевой, значимый фрагмент коронавируса, это влияет на заразность. Ключевым вопросом было влияние на патогенность и витальность. Косвенные данные не указывают на существенные изменения», — сказал он.

При этом он уточнил, что существует вероятность снижения способности иммунитета блокировать новый вариант COVID-19. Это, по словам эксперта, рискует привести к определенному росту заболеваемости как в России, так и в других странах.

«Заболеваемость будет какое-то время нарастать, особенно в более северных странах в осенне-зимний период. Это не повторение прошлых волн коронавируса, но рост заболеваемости в любом случае будет», — резюмировал Крючков.