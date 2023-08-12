В России не будут вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса

«В текущей ситуации я не вижу никакой социально-политической готовности к введению более жестких ограничений. Были времена не так давно, когда такие ограничения были бы целесообразны, но они не вводились, потому что все „устали“ от ковида, надо экономику активизировать. А сейчас тем более: нет готовности, нет эпидемиологической необходимости для этого», — подчеркнул Николай Крючков в беседе с «Газета.ру».