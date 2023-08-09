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Иммунолог Жемчугов рассказал, сколько длится инкубационный период при заражении корью

Врач-иммунолог и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что корь имеет очень высокую степень контагиозности. В беседе со "Звездой" эксперт рассказал, сколько составляет инкубационный период при заражении этим инфекционным заболеванием.

Врач рассказал, сколько длится инкубационный период при заражении корью
© Unsplash

По словам медика, чтобы заразиться корью, остаточно получить очень малое количество вирусов. А инкубационный период длится две недели.

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Жемчугов отметил, что за этот срок заболеют все, кто получил вирус, и те, кто не был вакцинирован раньше или не болел.

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