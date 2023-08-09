Врач рассказала, почему женщины живут дольше и что делать мужчинам

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, приблизительно на шесть лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Что помогает женщинам жить дольше и можно ли увеличить продолжительность жизни у мужчин, в интервью MIR24.TV рассказала врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановская.