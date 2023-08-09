Врач рассказала, почему женщины живут дольше и что делать мужчинам

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин выше, чем у мужчин, приблизительно на шесть лет, при этом показатели смертности в возрастной группе от 30 до 45 лет могут отличаться в два раза. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Что помогает женщинам жить дольше и можно ли увеличить продолжительность жизни у мужчин, в интервью MIR24.TV рассказала врач-терапевт и нутрициолог Елена Мановская.
«Биологически женщины обладают определенными преимуществами, которые способствуют увеличению продолжительности жизни. Одним из них является генетика, поскольку у женщин есть две Х-хромосомы, которые обеспечивают резервную систему для определенных генетических нарушений. Кроме того, эстроген, – гормон, преимущественно встречающийся у женщин, помогает защитить от сердечных заболеваний, остеопороза и снижения когнитивных функций», – говорит специалист.
Помимо всего прочего, женщины обычно ведут более здоровый образ жизни и активнее обращаются за медицинской помощью, отмечает эксперт.
«Чтобы продлить жизнь, мужчинам необходимо начать уделять внимание своему здоровью. Отказаться от курения и употребления алкоголя. Продлить жизнь помогают и различные витамины. Например, омега-3 связаны со снижением риска сердечных заболеваний и снижением когнитивных функций. Витамин D необходим для здоровья костей и может оказывать защитное действие против хронических заболеваний», – заключила Мановская.