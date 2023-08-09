Офтальмолог предупредила о вреде нового тренда из TikTok

Офтальмолог Вики Чан предупредила о вреде нового тренда, распространяющегося по TikTok. Об этом сообщает HuffPost.

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По словам Чан, в последнее время набирают популярность видео, в которых пользователи втирают или капают в глаза касторовое масло. Сторонники этого метода считают, что он позволяет избавиться от мушек перед глазами, а также вылечить катаракту и глаукому.

Врач подчеркнула, что капать касторовое масло в глаза не только бесполезно, но и опасно. Вероятнее всего, такие действия вызовут покраснение, зуд и жжение.

Чан объяснила, что мушки перед глазами образуются внутри стекловидного тела, расположенного внутри глаза. По ее словам, чтобы воздействовать на них, касторовому маслу нужно проникнуть в глаз и растворить белок. Однако оно на это не способно.

При этом специалистка уточнила, что касторовое масло действительно входит в состав многих капель для глаз. Считается, что оно помогает при сухости глаз, но для этого наносить его, по словам Чан, нужно на веки, а не капать в глаза.