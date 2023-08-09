Назван способ борьбы с камнями в почках во время жары

Жаркая погода провоцирует обезвоживание и появление камней в почках, справиться с которым можно, выпивая достаточное количество воды. Об этом уролог из США рассказал газете South Florida Sun Sentinel.

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По словам врача, жарким летом люди, страдающие от камней в почках, часто обращаются в отделения неотложной помощи. Это связано с тем, что повышение температуры провоцирует обезвоживание и образование камней. На открытом воздухе люди теряют жидкость из-за потоотделения, но те, кто использует кондиционер, тоже подвержены риску.

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«При кондиционировании воздуха мы можем обезвоживаться из-за того, что вода незаметно испаряется с нашей кожи», — объяснил уролог из Центра передовой робототехники и урологической помощи в Baptist Health Medical Group North доктор Рэймонд Дж. Левейли.

По словам врача, количество необходимой жидкости зависит от степени потоотделения. Можно ориентироваться на количество мочи: ее должно быть около двух литров.

Признаки камней в почках, включающие боль под грудной клеткой, которая приходит и уходит, или кровь в моче, требуют срочного обращения к врачу, заключил уролог.Жаркая погода провоцирует обезвоживание и появление камней в почках, справиться с которым можно, выпивая достаточное количество воды. Об этом уролог из США рассказал газете South Florida Sun Sentinel.

По словам врача, жарким летом люди, страдающие от камней в почках, часто обращаются в отделения неотложной помощи. Это связано с тем, что повышение температуры провоцирует обезвоживание и образование камней. На открытом воздухе люди теряют жидкость из-за потоотделения, но те, кто использует кондиционер, тоже подвержены риску.

«При кондиционировании воздуха мы можем обезвоживаться из-за того, что вода незаметно испаряется с нашей кожи», — объяснил уролог из Центра передовой робототехники и урологической помощи в Baptist Health Medical Group North доктор Рэймонд Дж. Левейли.

По словам врача, количество необходимой жидкости зависит от степени потоотделения. Можно ориентироваться на количество мочи: ее должно быть около двух литров.