Гастроэнтеролог назвала идеальный летний завтрак

Гастроэнтеролог Миронова назвала идеальный летний завтрак
Екатерина Миронова, врач-гастроэнтеролог, рассказала о том, как собрать идеальный летний завтрак. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".
Она отметила, что летом нужно собирать особенный завтрак, так как стоит добавить в рацион легкие и питательные продукты. Лучше всего для этого подойдут овощи и фрукты.
Например, идеальным завтраком может быть кисломолочный продукт в виде йогурта, творога или ряженки в сочетании с ягодами и фруктами. Лучше всего для этого подойдут яблоки, апельсины и киви. Для разнообразия можно добавить в йогурт гранолу.
Она предложила приготовить блинчики из банана и рисовой муки. Их можно употреблять в сочетании с сезонными фруктами и ягодами.
Ранее сообщалось, что диетолог назвал два продукта, запрещенных в жару.
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