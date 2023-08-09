$96.08-0.49105.44-0.62

Гастроэнтеролог Миронова назвала идеальный летний завтрак

Екатерина Миронова, врач-гастроэнтеролог, рассказала о том, как собрать идеальный летний завтрак. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Гастроэнтеролог назвала идеальный летний завтрак
© Unsplash

Она отметила, что летом нужно собирать особенный завтрак, так как стоит добавить в рацион легкие и питательные продукты. Лучше всего для этого подойдут овощи и фрукты.

Например, идеальным завтраком может быть кисломолочный продукт в виде йогурта, творога или ряженки в сочетании с ягодами и фруктами. Лучше всего для этого подойдут яблоки, апельсины и киви. Для разнообразия можно добавить в йогурт гранолу.

Правда ли, что привычка формируется 21 день

Она предложила приготовить блинчики из банана и рисовой муки. Их можно употреблять в сочетании с сезонными фруктами и ягодами.

Ранее сообщалось, что диетолог назвал два продукта, запрещенных в жару.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости