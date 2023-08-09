Гастроэнтеролог назвала идеальный летний завтрак

Екатерина Миронова, врач-гастроэнтеролог, рассказала о том, как собрать идеальный летний завтрак. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

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Она отметила, что летом нужно собирать особенный завтрак, так как стоит добавить в рацион легкие и питательные продукты. Лучше всего для этого подойдут овощи и фрукты.

Например, идеальным завтраком может быть кисломолочный продукт в виде йогурта, творога или ряженки в сочетании с ягодами и фруктами. Лучше всего для этого подойдут яблоки, апельсины и киви. Для разнообразия можно добавить в йогурт гранолу.

Она предложила приготовить блинчики из банана и рисовой муки. Их можно употреблять в сочетании с сезонными фруктами и ягодами.