Почти 3,5 тысячи человек узнали свой биологический возраст на Московском урбанфоруме

В рамках Московского урбанистического форума в Гостином Дворе уже почти три с половиной тысячи посетителей приняли участие в экспресс-тестировании по определению биологического возраста. С момента открытия форума гости также получили консультацию врачей по результатам теста и записались на расширенное исследование, которое пройдет в Московском центре инновационных технологий в здравоохранении (Медтехе).

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«Прорывной проект на базе омиксных технологий, разработанный московскими врачами вместе с учеными из РНИМУ имени Н.И. Пирогова в рамках грантовой программы Мэра Москвы при поддержке Медтеха, – это технология для определения биологического возраста организма. Она позволяет определить функциональное состояние организма и скорость его старения. Знания о биологическом возрасте помогают специалистам сформировать персональные рекомендации для пациента. Площадка Московского урбанистического форума дает нам отличную возможность обратить внимание людей на своевременное поддержание своего здоровья для комфортного и активного долголетия», — поделился генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин.

До 10 сентября посетителям Гостиного Двора с помощью предложенных технологий смогут измерить количество остаточных продуктов гликирования и жесткость сосудов на специальных приборах. По результатам этих тестов можно определить биологический возраст человека. А для расширенного исследования по разработке технологии определения биологического возраста RUSS-AGE все желающие могут зарегистрироваться на стенде «Лаборатория».

Пресс-служба

«Общество всегда интересовало, почему люди, имеющие близкие даты рождения, выглядят и чувствуют себя гораздо моложе или старше относительно друг друга. Кроме хронологического у каждого человека есть свой биологический возраст — показатель того, насколько физиологически изношен организм и какова скорость его старения. На процессы старения влияют различные индивидуальные факторы, в первую очередь генетические особенности и образ жизни. Задача проекта — создать российские калькуляторы биологического возраста на основе оценки маркеров, отражающих фундаментальные механизмы старения, и состава микробиоты кишечника. Исследование выполняется в рамках грантовой программы Мэра и имеет огромное значение. Калькуляторы позволят оценивать эффективность различных профилактических мер, прогнозировать развитие заболеваний, корректировать факторы, влияющие на износ организма. В результате мы сможем разработать стратегию, обеспечивающую большую сохранность здоровья в любом возрасте», — рассказал руководитель проекта RUSS-AGE, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

Разработка создана Российским научно-клиническим геронтологическим центром РНИМУ имени Н.И. Пирогова совместно с врачами из консультационно-диагностической поликлиники №121 в рамках грантовой программы Мэра Москвы. Тестирование будет проходить в августе на площадке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха). Результатом станут персональные рекомендации по питанию, поддержанию здоровья и активного долголетия.

Все представленные технологии являются разработками российских компаний — резидентов Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха), а также московских врачей и научных команд, созданных в рамках грантовой программы Мэра Москвы.

Пресс-служба