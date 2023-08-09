Ученые назвали оптимальное количество шагов в день для здоровья

Учёные назвали оптимальное количество шагов в день для здоровья и рассказали, как пешие прогулки влияют на организм. Исследователи заявили, что 10 тыс. шагов связаны с пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

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Ходьба, особенно быстрая, может улучшить кардиореспираторную выносливость, мышечную силу и состав тела. По мере того, как ваши аэробные способности улучшатся, тело более эффективно начнёт использовать кислород. Это сделает сердце сильнее.

Шаги способствуют укреплению мышц, особенно нижней части тела. Приятный бонус – уменьшение стресса и беспокойства уже во время активности. Эффект усиливается, если прогулки происходят на свежем воздухе и рядом с природой.

Следует учесть потенциальные риски, связанные с ежедневным достижением отметки в 10 тыс. шагов. Возможны травмы от перенапряжения, проблемы с суставами и дискомфорт в стопах.