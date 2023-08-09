Ученые нашли способ замедлить старение почек

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что блокирование воспалительных сигналов может замедлить потерю функции почек и продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

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При старении снижается продолжительность жизни и здоровье подоцитов — клеток почек, активно участвующих в фильтрации. Это приводит к нарушению функции выделительной системы. Известно, что выработка белкового комплекса NLRP3 увеличивается в подоцитах мышей с возрастом и способствует их повреждению.

В новом исследовании ученые выяснили, что белковый комплекс NLRP3 в подоцитах стимулирует воспаление в почках мышей среднего возраста. Кроме того, при травме этот эффект был более выражен у старых особей по сравнению с молодыми.

Также уровень NLRP3 был увеличен в подоцитах людей среднего возраста. Рост активности этого белкового комплекса сопровождался снижением плотности подоцитов и повреждением клубочков почек, отвечающих за фильтрацию жидкой части крови.

Ученые показали, что блокирование NLRP3 с помощью препарата MCC950 уменьшало признаки старения подоцитов у мышей среднего возраста, что сопровождалось увеличением продолжительности жизни и здоровья подоцитов. Этот же эффект был достигнут генетической модификацией: удалением части ДНК, ответственной за выработку NLRP3.