В каких случаях необходимо сменить зубную клинику

Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук рассказала, что если в клинике вам не предлагают начать с диагностики – это повод обратиться в другое учреждение.

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«Перед началом лечения вам должны предложить как минимум рентген. Если ситуация сложная – врач может отправить пациента на КТ. Чтобы стоматолог убедился в правильности лечения, снимки могут потребоваться на разных этапах и после исцеления», – пояснила врач.

Диагностика проводится для определения точных процессов внутри зуба, так как стоматологи не способны «на глаз» установить возникшую проблему.

Перед началом лечения рекомендуется задать вопрос насчет фотопротокола. По словам Левчук, он необходим как пациенту, так и лечащему врачу, как освидетельствование правильности лечения в случае возникновения споров. Кроме того, независимо от проведенных процедур могут возникнуть осложнения. Специалист, ведущий фотопротокол, с наименьшей вероятностью допустит ошибку во время лечения.

Также важно узнать, как будут изолировать проблемный зуб. Профессиональный специалист должен использовать коффердам.

«Коффердам – это специальная резиновая мембрана, которая накладывается на зуб и полностью изолирует его от попадания слюны, всех растворов и пыли в процессе работы», – рассказывает врач.