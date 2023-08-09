В Великобритании распространяется новый подтип коронавируса

Согласно информации, опубликованной в газете The Independent, субвариант штамма коронавируса «омикрон» под названием Eris (EG.5.1) быстро распространяется в Великобритании. Eris был впервые обнаружен в стране 31 июля, и в настоящее время является вторым по распространенности вариантом коронавируса в Великобритании, составляя 14,6% всех случаев COVID-19.

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В то же время, Великобритания также отмечает увеличение числа случаев COVID-19, с общим количеством инфицированных, возросшим почти на 200 тысяч с 4 по 27 июля.

Также отмечается рост инфицирования субвариантом Eris в индийском штате Махараштра, где он был впервые обнаружен в мае. Однако, по мнению экспертов, этот субвариант пока не является особым источником беспокойства в Индии, хотя его распространение требует внимания. Рост заболеваемости COVID-19 может быть связан также с ослаблением иммунитета, как после вакцинации, так и после предыдущих случаев заражения.