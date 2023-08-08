Инфекционист рассказала, чем опасно купание в цветущей воде

Инфекционист Астапченко: купание в цветущей воде опасно для здоровья. Хотя многие убеждены, что подобные процедуры, хоть и неприятны из-за налипающих на кожу водорослей, в целом безвредны, на деле такая вода может представлять реальную угрозу для организма. Всё дело в многочисленных микроорганизмах, которые вовсю размножаются в воде при определённых условиях и могут довести до инфекции. Как именно — узнали у врача-инфекциониста сервиса DocMa Дарьи Астапченко.

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Почему цветёт вода

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Летом нередко можно встретить такую ситуацию: вода в водоёме (причём любом, будь то озеро, река, водохранилище или пруд) выглядит подозрительно и странно пахнет. В народе такое состояние называют «цветущей водой».

Происходит это из-за фитопланктона — микроводорослей, которые содержатся как в пресной, так и солёной воде.

«Избыточный рост этих микроводорослей происходит, когда в воде повышается уровень нитратов, фосфатов, сульфатов, повышается температура, поэтому возникает явление цветения воды, меняется цвет воды», — рассказывает Дарья Астапченко.

Происходит это по разным причинам:

в водоём попали сточные воды, удобрения или выбросы из канализации;

произошло резкое потепление;

прошли сильные дожди, которые усилили сток грунтовых вод, из-за чего в водоёме оказались неорганические вещества.

В результате вода меняет цвет — становится зелёной, жёлтой или даже коричневой — и неприятно пахнет. Некоторые купальщики готовы мириться с такими обстоятельствами, но это не только неприятно, но и вредно.

Чем опасна цветущая вода

Чаще других в цветущих водоёмах обитают цианобактерии — представители сине-зелёных одноклеточных водорослей, крупные грамотрицательные бактерии.

«Чаще всего обитают в пресной воде, но могут встречаться и в морях в местах впадения рек в море. При избыточном росте цианобактерий некоторые виды выделяют большое количество токсинов, которые способны вызвать инфекционное заболевание», — отметила инфекционист.

Но опасность представляют не только цианобактерии. В цветущей воде могут обитать и другие бактерии, в том числе многочисленные кокки и возбудители природноочаговых инфекций.

Стоит иметь в виду, что когда в водоёме становится больше цианобактерий, водородный показатель (pH) меняется, тем самым создавая отличные условия для роста куда более опасных бактерий и вирусов: возбудителей холеры, полиомиелита и легионеллы.

Другое опасное последствие цветения воды — массовая гибель рыб, которым не хватает кислорода и света.

«При анаэробном распаде рыб выделяются вредные вещества — метан и сероводород, размножаются анаэробные бактерии. Это делает воду непригодной для купания и питья», — пояснила врач.

Когда ещё вода небезопасна

Здесь можно выделить две ситуации, когда купаться в водоёме не стоит:

Когда рядом с водоёмом пасётся скот. Вполне возможно, что фекалии животных попадут в воду, а вместе с ними и возбудители острого инфекционного заболевания — лептоспироза.

Когда в воде плавают птицы, например утки. Как рассказывала врач-педиатр сервиса DocMa Ирина Матвеева, в таких водоёмах обитают церкарии — паразиты, которые в поиске птицы могут наткнуться на человека и попытаться внедриться в его кожу.

Какие риски для здоровья создаёт цветущая вода

Вот с чем может столкнуться человек после купания:

першение в горле и зуд в глазах;

симптомы кишечной инфекции при случайном заглатывании воды: это боль в животе, рвота, диарея и головная боль.

Как минимизировать риски

Важно соблюдать несколько основных правил, чтобы не допустить вреда для здоровья.