Врачи рассказали, как вычислить бессимптомную болезнь сердца

Сильная одышка может появиться из-за порока сердца, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что речь идет о бессимптомной болезни — пролапсе митрального клапана.

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Кардиолог Герман Гандельман добавил, что немедленно обращаться к врачу стоит людям, у которых одышка начинается при небольшой физической нагрузке, например, при поднятии по лестнице на второй этаж.

Если внезапно появляется одышка при незначительной физической нагрузке, одышка в покое, это требует неотложного обращения к кардиологу и произведения эхокардиографии, — сказал Гандельман.

По его словам, заболевание часто не требует моментального хирургического вмешательства, однако пациенту нужно регулярно проходить обследования и следить за состояние здоровья.