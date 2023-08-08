Загрязнение городского воздуха связали с деменцией

Воздействие воздуха с относительно высоким уровнем загрязнения связано с более частым обращением людей с деменцией в общественные службы охраны психического здоровья. К такому выводу пришли ученые Великобритании, которые опубликовали статью в журнале BMJ Mental Health.

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В исследовании приняли участие 5024 пожилых человека в возрасте 65 лет и старше, которые обращались к услугам по охране психического здоровья по месту жительства в течение девяти лет после первоначального диагноза деменция, поставленного в период между 2008 и 2012 годами.

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Более чем у половины (2718 человек, или 54 процента) была диагностирована болезнь Альцгеймера, вызванная отложением амилоидных бляшек и фибрилл в головном мозге. Пятая часть исследуемых (1022, или 20 процентов) страдала сосудистой деменцией, вызванной поражением сосудов головного мозга. Более четверти людей (1330, или 26,5 процента) страдали другой или неуточненной деменцией.

Ученые сопоставили показатели психического здоровья с уровнем загрязнения двуокисью азота (NO2) и твердыми частицами (PM2,5 и PM10). Самое высокое воздействие всех загрязнителей воздуха, особенно NO2, было связано в большей степени с сосудистой деменцией. По сравнению с теми, кто проживает в районах с самым низким уровнем воздействия NO2, те люди, кто живет в районах с самым высоким уровнем воздействия, на 27 процентов чаще пользуются услугами общественных служб охраны психического здоровья. Для самых высоких уровней твердых частиц этот показатель вырастал на 33 процента.

Воздействие NO2 ассоциировалось с ухудшением здоровья и социального функционирования, включая способность к рутинной повседневной деятельности, но не с ухудшением когнитивных функций. Аналогичные результаты были получены для твердых частиц.