Врач рассказала о туберкулезе глаз

Туберкулез глаз — это специфическое воспаление, которое может возникнуть из-за проникновения микобактерий в орган зрения. Об этом «Парламентской газете» в Международный день офтальмологии, который отмечают 8 августа, рассказала врач-офтальмолог Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева.

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При этом заболевании острота зрения варьируется от незначительного снижения до полной потери, отметила врач. А классификация болезни зависит от места, в котором поражен глаз.

«Выделяют туберкулез переднего и заднего отделов глаза. В первом случае это конъюнктивит, склерит, кератит, во втором — хориоидит и хориоретинит», — пояснила специалист.