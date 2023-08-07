Найдены общие гены, вызывающие эндометриоз, депрессию и тревогу

Медики из Йельского университета установили, что эндометриоз связан с более высоким риском депрессии, тревоги и расстройств пищевого поведения (РПП). Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Network Open (входит в группу JAMA).

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Эндометриоз — распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутренний слой матки) разрастаются за его пределами. Симптомы заболевания включают боли в области таза, обильные кровотечения, болезненный половой акт и мочеиспускание, бесплодие и другие.

По словам авторов, генетическая предрасположенность к эндометриозу может включать генетические изменения, которые затрагивают и другие области здоровья, включая психику.

Ученые использовали мышиную модель, на которой проводили эксперименты и изучали эндометриоз. Исследователи также использовали данные о психическом здоровье более 8 тыс. пациенток с эндометриозом и 194 тыс. здоровых женщин.

Специалисты обнаружили, что наличие эндометриоза значительно увеличивает шансы возникновения депрессии, тревоги и РПП. Проведя анализ генов, авторы обнаружили значительно высокую генетическую корреляцию между эндометриозом и каждым из трех расстройств. Например, вариант гена DGKB rs12666606 является общим для эндометриоза и депрессии.