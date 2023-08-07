В Роспотребнадзоре назвали первые симптомы укуса клеща

Первые симптомы после укуса клеща могут проявиться не сразу, напомнили россиянам специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве предупредили, что инкубационный период может длиться вплоть до 14 дней, а иногда достигает трех недель, сообщает «МК в Красноярске».

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В Роспотребнадзоре отметили, что первые дни после укуса, вопреки мифам, самые легкие из-за отсутствия симптоматики, но они же считаются самыми опасными. Дело в том, что человек может не знать, что его укусили, поэтому упускает время лечения. В ведомстве пояснили, что только в 15% случаев признаки укуса проявляются быстро.

К симптомам заболеваний, возникших из-за укуса клеща, относят слабость, быструю утомляемость, нарушение сна, повышение температуры тела вплоть до 40 градусов, жар, озноб, потливость, головные боли и боли в суставах, светобоязнь, а также тошноту и рвоту. Специалисты уточняют, что важно не перепутать эти признаки с ОРВИ и вовремя обратиться за медицинской помощью.