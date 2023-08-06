Нутрициолог рассказал, какие фрукты понижают сахар в крови

Фрукты с низким гликемическим индексом и высоким содержанием клетчатки снижают сахар в крови. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков изданию "МедикФорум".

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По словам нутрициолога, людям, у которых уже есть проблемы с сахаром в крови, стоит умеренно потреблять фрукты. Однако существуют именно те, которые естественным образом понижают уровень сахара.

К таким врач относит яблоки. Они содержат пектин, растворимую клетчатку, регулирующую сахар в крови. Кроме того, полезны авокадо, поскольку они состоят из полезных жиров и пищевых волокон, которые поддерживают стабильный уровень сахара.

Цитрусовые содержат клетчатку, что замедляет пищеварение и мешает сахару всасываться в кровь. Киви же имеют низкий гликемический индекс, а также в их составе находятся витамин C, витамин К, клетчатка и антиоксиданты. Они также помогают снизить сахар.