Названа ягода которая снижает риск заболеваний сердца и сосудов

Употребление клубники может принести множество преимуществ для здоровья, включая улучшение когнитивных функций, снижение артериального давления и повышенную антиоксидантную способность. К тому выводу пришли учёные в новом исследовании .

В рамках эксперимента участники употребляли две порции клубники в день на протяжении восьми недель. Это привело к повышению скорости когнитивной обработки информации на 5,2%, снижению артериального давления на 3,6% и увеличению общей антиоксидантной способности на 10,2%. Кроме того, окружность талии сократилась на 1,1%.