Что делать, если вода попала в ухо: советы врача

Врач-отоларинголог Калинина: обычно вода вытекает из уха сама. При поездках на море попавшая в ухо вода — частая проблема. У многих она быстро проходит сама собой, однако у некоторых превращается в целую историю: ухо закладывает, начинаются неприятности со слухом, может быть и воспалительный процесс (отит). Рассказываем, что делать в этой ситуации и как себе не навредить.

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Как объяснила «Аргументам и фактам» заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Наталия Калинина, обычно вода вытекает из уха сама и без каких-либо последствий. Правда, так бывает не всегда. Если у человека есть серная пробка, то может возникнуть заложенность в ухе и снижение слуха. Проблема не опасна и решается простым промыванием уха. Главное — чтобы процедуру выполнял врач.

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Самостоятельные попытки могут закончиться тем, что вы протолкнёте пробку глубже и спровоцируете микротравмы.

А вода и микротравмы вместе могут вылиться в отит, который уже грозит ещё более серьёзными проблемами. Тут и температура, и гной, и всё что хочешь.

В ухо попала вода: симптомы

Все люди ощущают воду в ухе по-разному. Чаще всего проблему описывают так:

ощущается давление словно изнутри головы к уху;

что-то переливается и булькает в ухе при наклоне головы и глотании;

неприятные ощущения внутри слухового прохода.

В ухо попала вода: что делать

Если вы отдыхаете на море, то бежать к врачу не всегда есть возможность. Так что определённо стоит попытаться справиться с проблемой самостоятельно. Тем более, что часто один из ниже приведённых методов срабатывает, и последствий никаких не возникает. Вот эти способы (их перечислили в городской больнице города Гая Оренбургской области):

Глубоко вдохните, зажмите ноздри пальцами, сомкните губы и начните выдыхать. В результате воздух пойдёт не через рот и нос, а по евстахиевой трубе и вытолкнет воду от барабанной перепонки.

Делайте наклоны головы и тела параллельно прыгайте на одной ноге.

Наклоните голову в сторону заложенного уха, прижмите к ушной раковине ладонь, а затем оторвите её от уха, чтобы создался эффект насоса.

Лягте на бок и просто ждите. В процессе можно делать глотательные и жевательные движения;

Вставьте в ухо ватный жгут, который впитает лишнюю влагу;

Если воду удерживает воздушная пробка, можно налить в ухо ещё воды. Для этого нужно лечь на бок заложенным ухом вверх и капнуть несколько капель из пипетки. Вода вытолкнет воздух наружу. После нужно перевернуться на другой бок и дать воде вытечь.

Если эти способы не сработали, то точно нужно обратиться к специалисту. Здесь можно почитать, какие симптомы точно должны заставить вас посетить лора.

Как не заболеть на море

По словам Калининой, порой неразумное поведение провоцирует болезни даже в жару на море. Вот правила поведения, которые помогут избежать проблем: