Что делать, если вода попала в ухо: советы врача
Врач-отоларинголог Калинина: обычно вода вытекает из уха сама. При поездках на море попавшая в ухо вода — частая проблема. У многих она быстро проходит сама собой, однако у некоторых превращается в целую историю: ухо закладывает, начинаются неприятности со слухом, может быть и воспалительный процесс (отит). Рассказываем, что делать в этой ситуации и как себе не навредить.
Как объяснила «Аргументам и фактам» заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог Наталия Калинина, обычно вода вытекает из уха сама и без каких-либо последствий. Правда, так бывает не всегда. Если у человека есть серная пробка, то может возникнуть заложенность в ухе и снижение слуха. Проблема не опасна и решается простым промыванием уха. Главное — чтобы процедуру выполнял врач.
Самостоятельные попытки могут закончиться тем, что вы протолкнёте пробку глубже и спровоцируете микротравмы.
А вода и микротравмы вместе могут вылиться в отит, который уже грозит ещё более серьёзными проблемами. Тут и температура, и гной, и всё что хочешь.
В ухо попала вода: симптомы
Все люди ощущают воду в ухе по-разному. Чаще всего проблему описывают так:
- ощущается давление словно изнутри головы к уху;
- что-то переливается и булькает в ухе при наклоне головы и глотании;
- неприятные ощущения внутри слухового прохода.
В ухо попала вода: что делать
Если вы отдыхаете на море, то бежать к врачу не всегда есть возможность. Так что определённо стоит попытаться справиться с проблемой самостоятельно. Тем более, что часто один из ниже приведённых методов срабатывает, и последствий никаких не возникает. Вот эти способы (их перечислили в городской больнице города Гая Оренбургской области):
- Глубоко вдохните, зажмите ноздри пальцами, сомкните губы и начните выдыхать. В результате воздух пойдёт не через рот и нос, а по евстахиевой трубе и вытолкнет воду от барабанной перепонки.
- Делайте наклоны головы и тела параллельно прыгайте на одной ноге.
- Наклоните голову в сторону заложенного уха, прижмите к ушной раковине ладонь, а затем оторвите её от уха, чтобы создался эффект насоса.
- Лягте на бок и просто ждите. В процессе можно делать глотательные и жевательные движения;
- Вставьте в ухо ватный жгут, который впитает лишнюю влагу;
- Если воду удерживает воздушная пробка, можно налить в ухо ещё воды. Для этого нужно лечь на бок заложенным ухом вверх и капнуть несколько капель из пипетки. Вода вытолкнет воздух наружу. После нужно перевернуться на другой бок и дать воде вытечь.
Если эти способы не сработали, то точно нужно обратиться к специалисту. Здесь можно почитать, какие симптомы точно должны заставить вас посетить лора.
Как не заболеть на море
По словам Калининой, порой неразумное поведение провоцирует болезни даже в жару на море. Вот правила поведения, которые помогут избежать проблем:
- Купаться стоит в воде, температура которой от 20 до 24 градусов. Иначе, можно переохладиться.
- При купании в тёплой воде (больше 24 градусов) нужно следить, чтобы она не попала в рот, уши и нос, так как есть риск подхватить инфекцию.
- В прохладную погоду после выхода из моря нужно надевать сухую одежду, чтобы не заболеть.
- После купания в море нужно принимать душ, так как соль вызывает сухость кожи и раздражение.