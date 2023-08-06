Врач рассказала, что делать при обострении проблем с желчным пузырем
Гастроэнтеролог Зотова назвала диету основой лечения желчнокаменной болезни. Оказывается, на этот недуг серьёзно влияет сезонный фактор. Проблемы с желчным часто беспокоят пациентов именно летом. Как связаны период отпусков и желчнокаменная болезнь, рассказала врач-гастроэнтеролог, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.
Откуда берутся проблемы с желчным
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) развивается на фоне нарушения обмена холестерина и билирубина. Из-за этого в желчном пузыре и протоках образуются камни.
При обострении ЖКБ возникают следующие симптомы:
- периодическая приступообразная боль в правом подреберье,
- тошнота,
- рвота,
- желтуха кожи и склер.
Причин, по которым в желчном пузыре образуются камни, множество. До конца этот вопрос пока не изучен. Есть несколько основных факторов:
- пол (болезнь чаще развивается у женщин),
- наследственность,
- нарушение обмена холестерина.
Что ещё виляет на образование камней в желчном:
- ожирение,
- сахарный диабет,
- заболевания печени,
- длительный приём антибиотиков.
Желчнокаменная болезнь: почему происходит обострение
Часто желчный начинает беспокоить именно летом. Виной всему период отпусков, дачный сезон и время пикников на природе, объяснила Зотова изданию «Доктор Питер». В это время люди расслабляются настолько, что забывают о здоровом питании.
В рационе появляются фастфуд с множеством приправ и специй, шашлык, жареные колбаски, мороженое, сладкая газировка, алкогольные коктейли и другие продукты и напитки, которые при проблемах с желчным противопоказаны.
Из-за нарушенного питания организм начинает вырабатывать больше желчи, камни начинают двигаться и могут попасть в протоки. Это приводит к воспалению желчевыводящих путей — холециститу и холангиту.
В этом случае к боли в правом боку, рвоте и другим симптомам добавляется высокая температура и потеря аппетита.
Как лечат желчнокаменную болезнь
Основа лечения — это диета. Больным ЖКБ нельзя:
- жирное,
- копчёное,
- жареное,
- кофе и какао,
- алкоголь.
Стоит также ограничить:
простые углеводы (хлебобулочные изделия, выпечку, пирожные),
молочные продукты (молоко, сливочное масло).
Калорийность рациона должна быть умеренной. При этом принимать пищу рекомендуется дробно — 5–6 раз в день. Это отрегулирует моторику желчевыводящей системы.
Что должно быть в рационе:
- нежирные сорта мяса (курица, индейка) и рыбы,
- кисломолочные продукты: йогурт, нежирный творог,
- продукты с пищевыми волокнами: овощи, фрукты, фасоль, чечевица.
Рекомендовано также обильное питьё — около 2 л воды в день, чтобы уменьшить концентрацию и улучшить отток желчи.
Для лечения ЖКБ также прописывают лекарства, которые уменьшают воспаление и растворяют камни. В более серьёзных случаях желчный пузырь просто удаляют.
Чем опасен застой желчи
Застой желчи, или холестаз, тоже чаще встречается у женщин. С этой проблемой сталкивается каждая третья дама после 70 лет, рассказывала акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
Почему происходит застой желчи:
- Слишком большие перерывы между приёмами пищи (одна из распространённых причин).
- Строгие диеты.
- Злоупотребление алкоголем.
- Токсическое поражение печени (в том числе из-за приёма лекарств).
- Беременность (из-за изменения гормонального фона).
Для женщин нарушение работы желчного пузыря чревато ещё и гинекологическими проблемами. Дело в том, что к застою желчи приводит сниженная активность желчного.
Это отражается на женщине так: появляются лишний вес, сухость кожи, кандидоз (молочница) и отёки, плюс может нарушиться усвоение жиров и выведение половых гормонов.
Важно помнить, что самостоятельно прописывать себе желчегонные средства не стоит: если у вас в желчном есть камни, о которых вы не знаете, можете сделать только хуже, предупредила врач.