Врач рассказала, что делать при обострении проблем с желчным пузырем

Гастроэнтеролог Зотова назвала диету основой лечения желчнокаменной болезни. Оказывается, на этот недуг серьёзно влияет сезонный фактор. Проблемы с желчным часто беспокоят пациентов именно летом. Как связаны период отпусков и желчнокаменная болезнь, рассказала врач-гастроэнтеролог, ведущий эксперт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Откуда берутся проблемы с желчным

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Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) развивается на фоне нарушения обмена холестерина и билирубина. Из-за этого в желчном пузыре и протоках образуются камни.

При обострении ЖКБ возникают следующие симптомы:

периодическая приступообразная боль в правом подреберье,

тошнота,

рвота,

желтуха кожи и склер.

Причин, по которым в желчном пузыре образуются камни, множество. До конца этот вопрос пока не изучен. Есть несколько основных факторов:

пол (болезнь чаще развивается у женщин),

наследственность,

нарушение обмена холестерина.

Что ещё виляет на образование камней в желчном:

ожирение,

сахарный диабет,

заболевания печени,

длительный приём антибиотиков.

Желчнокаменная болезнь: почему происходит обострение

Часто желчный начинает беспокоить именно летом. Виной всему период отпусков, дачный сезон и время пикников на природе, объяснила Зотова изданию «Доктор Питер». В это время люди расслабляются настолько, что забывают о здоровом питании.

В рационе появляются фастфуд с множеством приправ и специй, шашлык, жареные колбаски, мороженое, сладкая газировка, алкогольные коктейли и другие продукты и напитки, которые при проблемах с желчным противопоказаны.

Из-за нарушенного питания организм начинает вырабатывать больше желчи, камни начинают двигаться и могут попасть в протоки. Это приводит к воспалению желчевыводящих путей — холециститу и холангиту.

В этом случае к боли в правом боку, рвоте и другим симптомам добавляется высокая температура и потеря аппетита.

Как лечат желчнокаменную болезнь

Основа лечения — это диета. Больным ЖКБ нельзя:

жирное,

копчёное,

жареное,

кофе и какао,

алкоголь.

Стоит также ограничить:

простые углеводы (хлебобулочные изделия, выпечку, пирожные),

молочные продукты (молоко, сливочное масло).

Калорийность рациона должна быть умеренной. При этом принимать пищу рекомендуется дробно — 5–6 раз в день. Это отрегулирует моторику желчевыводящей системы.

Что должно быть в рационе:

нежирные сорта мяса (курица, индейка) и рыбы,

кисломолочные продукты: йогурт, нежирный творог,

продукты с пищевыми волокнами: овощи, фрукты, фасоль, чечевица.

Рекомендовано также обильное питьё — около 2 л воды в день, чтобы уменьшить концентрацию и улучшить отток желчи.

Для лечения ЖКБ также прописывают лекарства, которые уменьшают воспаление и растворяют камни. В более серьёзных случаях желчный пузырь просто удаляют.

Чем опасен застой желчи

Застой желчи, или холестаз, тоже чаще встречается у женщин. С этой проблемой сталкивается каждая третья дама после 70 лет, рассказывала акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

Почему происходит застой желчи:

Слишком большие перерывы между приёмами пищи (одна из распространённых причин).

Строгие диеты.

Злоупотребление алкоголем.

Токсическое поражение печени (в том числе из-за приёма лекарств).

Беременность (из-за изменения гормонального фона).

Для женщин нарушение работы желчного пузыря чревато ещё и гинекологическими проблемами. Дело в том, что к застою желчи приводит сниженная активность желчного.

Это отражается на женщине так: появляются лишний вес, сухость кожи, кандидоз (молочница) и отёки, плюс может нарушиться усвоение жиров и выведение половых гормонов.