Американка выпила за 20 минут два литра воды и умерла

В штате Индиана США 35-летняя женщина умерла после того, как выпила два литра воды за 20 минут, пишет Independent .

Американка отдыхала с семьёй у озера Фримен. Из-за жары она почувствовала головокружение и обезвоживание. Выпив четыре пол-литровые бутыли воды, женщина отправилась домой, где потеряла сознание в своём гараже. Жительницу Индианы срочно доставили в больницу, но она так и не пришла в сознание, скончавшись от отёка мозга и отравления водой.