Американка выпила за 20 минут два литра воды и умерла
В штате Индиана США 35-летняя женщина умерла после того, как выпила два литра воды за 20 минут, пишет Independent.
Американка отдыхала с семьёй у озера Фримен. Из-за жары она почувствовала головокружение и обезвоживание. Выпив четыре пол-литровые бутыли воды, женщина отправилась домой, где потеряла сознание в своём гараже. Жительницу Индианы срочно доставили в больницу, но она так и не пришла в сознание, скончавшись от отёка мозга и отравления водой.
«Кто-то сказал, что она выпила четыре бутылки воды за 20 минут. Я имею в виду, что средняя бутылка воды составляет около 16 унций [примерно 0,5 л] так что за 20 минут она выпила 64 унции [почти два литра]), — прокомментировал брат погибшей.
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