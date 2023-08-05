Врач рассказал, чего нельзя делать при солнечных ожогах

«Миф об их пользе слишком преувеличен. Жир, который содержится в этих кисломолочных продуктах, создает идеальную среду для размножения патологических бактерий в лопающихся волдырях. Однако теоретически обезжиренные кисломолочные продукты могут помочь», — приводит его слова РИА Новости.