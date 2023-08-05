Жаркие выходные: врач рассказал, чего нельзя делать при солнечных ожогах
Не мазать обожженную солнцем кожу сметаной или кефиром посоветовал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Иван Ромасов.
«Миф об их пользе слишком преувеличен. Жир, который содержится в этих кисломолочных продуктах, создает идеальную среду для размножения патологических бактерий в лопающихся волдырях. Однако теоретически обезжиренные кисломолочные продукты могут помочь», — приводит его слова РИА Новости.
По словам доктора, при несильном ожоге стоит принять холодный душ и нанести на кожу увлажняющее средство. Также рекомендовано пить больше воды, а при сильной боли принять ибупрофен или парацетамол.
Врач напомнил, что помешать быстрому выздоровлению способны прикладывание льда, прокалывание волдырей, сдирание отшелушивающейся кожи, использование мыла и декоративной косметики. Лучше на время отказаться от обтягивающей одежды.