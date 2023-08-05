Терапевт: солнечный ожог первой степени можно вылечить своими силами

Терапевт Ромасов: солнечный ожог первой степени можно вылечить своими силами
Из года в год россияне, несмотря на постоянные предупреждения и многообразие защитных средств, обгорают на солнце. Лишний час на солнцепёке доставляет хлопот на несколько дней, а то и больше. Как справляться с ожогами и когда стоит бежать в больницу, объяснил врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов.
Что делать при лёгком солнечном ожоге
Солнечные ожоги бывают нескольких степеней, отметил Ромасов в беседе с «Доктором Питером». Первую степень легко можно пережить и дома, вторая уже потребует вмешательства медиков.
Если вы немного поджарились на солнце, то нужно поступить так:
- Принять холодный душ. Он охладит и на всякий случай очистит кожу. Вытирать кожу полотенцем стоит аккуратненько — чуть промокнуть, а не тереть.
- Намазаться увлажняющим средством. Это может быть аптечный пантенол, говорит врач, но не в коем случае не мази или крема, которые содержат спирт, вазелин, масла или анестетики.
- При сильных болях принять обезболивающее — парацетамол или ибупрофен.
- Можно принять и противоаллергическое средства, если есть отёк;
- При отёках приложить к больному участку пакет со льдом или чем-то холодным. Предварительно его нужно обернуть в ткань.
- Пить больше воды.
- Закрыть место ожога плотной тканью.
Эксперт также добавил, что обгореть может кто угодно: от пола, возраста и цвета кожи тут мало что зависит. Так что солнцезащитные очки, шляпы, просторная одежда в жару пригодится каждому. А ещё средства от загара. О том, как их правильно выбрать, рассказали тут.
Если случай серьёзнее
При второй степени ожогов заниматься самолечением не стоит. Вот тревожные звоночки:
- тёмно-красный цвет кожи и волдыри;
- сильный отёк;
- сильная боль;
- лихорадка;
- озноб;
- головокружение и головная боль;
- тошнота и рвота.
В этом случае нужно срочно звонить в скорую. В сложных случаях показано даже стационарное лечение.
Чего нельзя делать при солнечных ожогах
Не пользуйтесь сметаной: она создаёт благоприятную среду для размножения патологических бактерий в волдырях, говорит Ромасов.
- Не применяйте мази, а также всё, что сушит кожу — даже мыло.
- Не прикладывайте на открытую кожу лёд.
- Не прокалывайте волдыри и не трогайте слезающую кожу — сойдёт сама.
- не наносите макияж на обожжённые места.
- Почему нельзя мазаться сметаной
- Популярное народное средство — не лучший помощник в борьбе с ожогами. Да, сметана оказывает охлаждающее действие и вроде как вам хорошо. Но на деле можно заработать проблемы и похуже, чем просто ожог.
Всё потому, что жир, молочная кислота и лактобактерии приносят на кожу бактерии, который начинают активно размножаться. И если для кишечника кисломолочка — то, что нужно, то для кожи, покрытой волдырями, — совсем наоборот.