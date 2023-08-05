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Терапевт Ромасов: солнечный ожог первой степени можно вылечить своими силами

Из года в год россияне, несмотря на постоянные предупреждения и многообразие защитных средств, обгорают на солнце. Лишний час на солнцепёке доставляет хлопот на несколько дней, а то и больше. Как справляться с ожогами и когда стоит бежать в больницу, объяснил врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов.

Терапевт: солнечный ожог первой степени можно вылечить своими силами
© Секрет Фирмы

Что делать при лёгком солнечном ожоге

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Солнечные ожоги бывают нескольких степеней, отметил Ромасов в беседе с «Доктором Питером». Первую степень легко можно пережить и дома, вторая уже потребует вмешательства медиков.

Если вы немного поджарились на солнце, то нужно поступить так:

  • Принять холодный душ. Он охладит и на всякий случай очистит кожу. Вытирать кожу полотенцем стоит аккуратненько — чуть промокнуть, а не тереть.
  • Намазаться увлажняющим средством. Это может быть аптечный пантенол, говорит врач, но не в коем случае не мази или крема, которые содержат спирт, вазелин, масла или анестетики.
  • При сильных болях принять обезболивающее — парацетамол или ибупрофен.
  • Можно принять и противоаллергическое средства, если есть отёк;
  • При отёках приложить к больному участку пакет со льдом или чем-то холодным. Предварительно его нужно обернуть в ткань.
  • Пить больше воды.
  • Закрыть место ожога плотной тканью.

Эксперт также добавил, что обгореть может кто угодно: от пола, возраста и цвета кожи тут мало что зависит. Так что солнцезащитные очки, шляпы, просторная одежда в жару пригодится каждому. А ещё средства от загара. О том, как их правильно выбрать, рассказали тут.

Если случай серьёзнее

При второй степени ожогов заниматься самолечением не стоит. Вот тревожные звоночки:

  • тёмно-красный цвет кожи и волдыри;
  • сильный отёк;
  • сильная боль;
  • лихорадка;
  • озноб;
  • головокружение и головная боль;
  • тошнота и рвота.

В этом случае нужно срочно звонить в скорую. В сложных случаях показано даже стационарное лечение.

Чего нельзя делать при солнечных ожогах

Не пользуйтесь сметаной: она создаёт благоприятную среду для размножения патологических бактерий в волдырях, говорит Ромасов.

  • Не применяйте мази, а также всё, что сушит кожу — даже мыло.
  • Не прикладывайте на открытую кожу лёд.
  • Не прокалывайте волдыри и не трогайте слезающую кожу — сойдёт сама.
  • не наносите макияж на обожжённые места.
  • Почему нельзя мазаться сметаной
  • Популярное народное средство — не лучший помощник в борьбе с ожогами. Да, сметана оказывает охлаждающее действие и вроде как вам хорошо. Но на деле можно заработать проблемы и похуже, чем просто ожог.

Всё потому, что жир, молочная кислота и лактобактерии приносят на кожу бактерии, который начинают активно размножаться. И если для кишечника кисломолочка — то, что нужно, то для кожи, покрытой волдырями, — совсем наоборот.

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