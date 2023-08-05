Терапевт: солнечный ожог первой степени можно вылечить своими силами

Из года в год россияне, несмотря на постоянные предупреждения и многообразие защитных средств, обгорают на солнце. Лишний час на солнцепёке доставляет хлопот на несколько дней, а то и больше. Как справляться с ожогами и когда стоит бежать в больницу, объяснил врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов.

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Что делать при лёгком солнечном ожоге

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Солнечные ожоги бывают нескольких степеней, отметил Ромасов в беседе с «Доктором Питером». Первую степень легко можно пережить и дома, вторая уже потребует вмешательства медиков.

Если вы немного поджарились на солнце, то нужно поступить так:

Принять холодный душ. Он охладит и на всякий случай очистит кожу. Вытирать кожу полотенцем стоит аккуратненько — чуть промокнуть, а не тереть.

Намазаться увлажняющим средством. Это может быть аптечный пантенол, говорит врач, но не в коем случае не мази или крема, которые содержат спирт, вазелин, масла или анестетики.

При сильных болях принять обезболивающее — парацетамол или ибупрофен.

Можно принять и противоаллергическое средства, если есть отёк;

При отёках приложить к больному участку пакет со льдом или чем-то холодным. Предварительно его нужно обернуть в ткань.

Пить больше воды.

Закрыть место ожога плотной тканью.

Эксперт также добавил, что обгореть может кто угодно: от пола, возраста и цвета кожи тут мало что зависит. Так что солнцезащитные очки, шляпы, просторная одежда в жару пригодится каждому. А ещё средства от загара. О том, как их правильно выбрать, рассказали тут.

Если случай серьёзнее

При второй степени ожогов заниматься самолечением не стоит. Вот тревожные звоночки:

тёмно-красный цвет кожи и волдыри;

сильный отёк;

сильная боль;

лихорадка;

озноб;

головокружение и головная боль;

тошнота и рвота.

В этом случае нужно срочно звонить в скорую. В сложных случаях показано даже стационарное лечение.

Чего нельзя делать при солнечных ожогах

Не пользуйтесь сметаной: она создаёт благоприятную среду для размножения патологических бактерий в волдырях, говорит Ромасов.

Не применяйте мази, а также всё, что сушит кожу — даже мыло.

Не прикладывайте на открытую кожу лёд.

Не прокалывайте волдыри и не трогайте слезающую кожу — сойдёт сама.

не наносите макияж на обожжённые места.

Почему нельзя мазаться сметаной

Популярное народное средство — не лучший помощник в борьбе с ожогами. Да, сметана оказывает охлаждающее действие и вроде как вам хорошо. Но на деле можно заработать проблемы и похуже, чем просто ожог.