Педиатр назвала пользу кислородных коктейлей выдумкой маркетологов

Сейчас в России кислородные коктейли можно купить в аптеках, специальных автоматах и даже в детских садах их предлагают в качестве допуслуги. Порция такого якобы полезного лакомства стоит от 80 до 200 рублей.

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Однако по мнению педиатра Елены Корж, польза такого напитка сильно преувеличена маркетологами. В беседе с E1.ru эксперт подчеркнула, что стакан кислородного коктейля никогда не заменит прогулки по лесу, как это обещают производители.

Корж подчеркнула, что кислородные коктейли никак не помогут повысить иммунитет, справиться с вирусными заболеваниями или гипоксией. Врач заявила, что лечебными свойствами такие напитки не обладают.

И напомнила, что жкт человека не усваивает кислород.