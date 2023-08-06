Кардиолог рассказал, кто в группе риска из-за аномальной жары

Некоторые люди более восприимчивы к экстремально жаркой погоде. Кому следует быть аккуратнее, когда столбики термометров поднимаются выше 30 градусов, и как минимизировать последствия для организма, рассказали кардиологи, передает ТАСС.

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По словам сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога Владимира Хорошева, в группе риска беременные женщины, пожилые люди, дети в возрасте до семи-восьми лет, люди, страдающие сердечными заболеваниями и болезнями эндокринной системы, курящие и люди с избыточным весом. Опасность для курящих состоит в том, что никотин усиливает гипоксию. Среди людей с болезнями эндокринной системы стоит быть осторожными тем, кто страдает сахарным диабетом первого и второго типа, заболеваниями щитовидной железы.

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Врач посоветовал в аномальную жару не употреблять алкоголь, кофе и сладкую газировку, исключить серьезные физнагрузки. В рационе отказаться от острой, тяжелой, мясной пищи, отдать предпочтение овощной и средиземноморской диетам.

«Красное мясо можно заменить рыбой. Нужно отдать предпочтение овощам, ягодам, фруктам, чтобы восполнить обильную потерю магния, калия и так далее. Также для восполнения этих микроэлементов нужно есть гречку, кунжут, орехи. Важно ни в коем случае не переедать», – перечислил эксперт.

Врач-кардиолог Ольга Молчанова предложила пережидать жару дома. При необходимости выйти на улицу, следует надеть головной убор и передвигаться в тени. С собой нужно взять воду. При желании прогуляться по парку, лучше отдать предпочтение месту, где есть фонтан или водоем.

В Роспотребнадзоре посоветовали в жару проветривать помещение, на улицу выходить в легкой светлой одежде из натуральных тканей без тугого ворота. В ведомстве добавили, что для профилактики следует пить больше жидкости – чай, минеральную воду, морс, нежирные кисломолочные напитки, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки.

«Следует избегать употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Вместе с тем следует помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», – отметили в Роспотребнадзоре.