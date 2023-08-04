Названы меры предосторожности в период активности змей

При походе в места, где могут обитать гадюки, стоит обуться в резиновые сапоги. Об этой и других мерах предосторожности в период активности змей рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Андрей Лебединский, его слова передают «Аргументы и факты».

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Эксперт отметил, что с повышением температуры активность гадюк как хладнокровных животных повышается. Среди излюбленных мест появления ядовитых змей он выделил такие, как ягодники (черничники, брусничники), а также растения, создающие тень (например, папоротники), под которыми животные могут укрываться. Кроме того, гадюку можно встретить и в городе, так как большие поселения из-за расширения своей площади иногда сами подступают к местам обитания змей.

«Сами гадюки на людей не нападают. Но вы можете наступить на змею. Или можете нагнуться за ягодой или грибом, а рука окажется слишком близко от мордочки рептилии», — рассказал Лебединский.

Чтобы опасной встречи с ядовитой змеей не произошло, при походе в лес он посоветовал смотреть, куда ступаете, и громко шуршать травой. Эксперт добавил, что это животное предпочтет уползти, если будет иметь такую возможность, и нападет только в крайнем случае.