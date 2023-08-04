Врачи развеяли миф о вреде одной популярной привычки

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и травматолог-ортопед Александр Курманов рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что привычка хрустеть пальцами не опасна для суставов. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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Курманов объяснил, что характерный звук возникает из-за того, что в пространстве сустава из-за резкого сгибания лопаются пузырьки газа. «Уже есть ряд рандомизированных исследований, которые показали, что это безопасно. И не вызывает ни артроза, ни артрита», — развеял популярный миф о вреде этой привычки специалист.

Малышева добавила, что человеку, который хрустит суставами, стоит обратиться к специалисту при одном условии. «Если это навязчивое состояние, и, когда вы не хрустите, вам плохо, вы рыдаете, тогда надо идти к психиатру», — подчеркнула телеведущая.