Назван первый признак рака, который можно увидеть на лице

Медики указали на малоизвестный признак рака легких, который можно увидеть на лице. Как рассказали специалисты организация Macmillan Cancer Support, следует как можно быстрее обратиться к врачу при появлении на нем отечности.

© Российская Газета

Как передает Express со ссылкой на медиков, отек может сигнализировать о том, что опухоль начала оказывать давление на верхнюю полую вену (ВПВ). Скорость развития синдрома верхней полой вены может быть разной - при агрессивных опухолях, таких как злокачественная лимфома и мелкоклеточный рак легкого, этот процесс достаточно быстрый. Однако в любом случае наступает момент, когда без экстренной медицинской помощи обойтись невозможно.

Синдром верхней полой вены может быть первым "видимым" признаком рака, что не исключает того, что само заболевание уже протекает на поздней стадии, предупреждают специалисты.

Состояние может проявляться и другими симптомами, включая одышку, головные боли, головокружение, появление проблем со зрением, образование видимых синих вен в районе груди.