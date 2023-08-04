Врач рассказала, как избежать теплового удара

В Рязанской области вот уже несколько дней стоит очень жаркая погода – температура поднимается выше +30 градусов. Заведующая отделением медицинской профилактики ГБУ РО ОКБ подразделение «Городская больница №10» Светлана Зайцева рассказала, как облегчить состояние в жару, избежать теплового и солнечного удара и оказать первую помощь тем, кто все же перегрелся.

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В комментарии региональному минздраву врач отметила, что солнечный и тепловой удары схожи по симптомам – первый происходит, если долго быть на солнце, второй – из-за жары и духоты в закрытом пространстве.

Насторожить должны головокружение и головная боль, которая сопровождается тошнотой. У маленьких детей может пойти кровь из носа.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно в жару избегать открытого солнца, особенно опасны дневные часы. Нужно употреблять достаточно жидкости – при этом важно, что именно пить. «При выходе из дома с собой брать бутылочку с обычной, либо чуть подкисленной или подсоленной водой. Запрещаются сладкие газированные напитки», – советует Светлана Зайцева.