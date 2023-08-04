Врач порекомендовал пить воду для борьбы с жаркой погодой

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов поделился с RT советами, как справиться с жаркой погодой.

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По его словам, необходимо носить с собой воду и выпивать несколько глотков каждые 15 минут, пока не начнется потоотделение. Также он рекомендовал пить изотоник, спортивный напиток, который позволяет восполнить нехватку солей, так как в жару организм теряет не только воду, но и электролиты.

Водовозов дал рекомендацию заводить детей в тень и протирать им лицо салфеткой или смачивать лицо водой, потому что у несовершеннолетних быстрее происходит обезвоживание. Врач предостерег от употребления сильно охлажденной газировки залпом, так как это может привести к образованию внутри организма трещин и вызвать резкую боль за грудиной и в области шеи.