Найдено эфирное масло для уменьшения боли

Ученые из Университета Кашана (Иран) выяснили, что ароматерапия маслом перечной мяты может облегчить боль и улучшить качество сна. Исследование опубликовано в журнале BMJ Supportive & Palliative Care.

© Газета.Ru

Авторы работы случайным образом распределили 64 пациентов, которым требовалась операция на сердце. Одна группа получала ингаляции с эфирным маслом мяты перечной, а вторая - ингаляции 10 мл дистиллированной воды за 30 минут до удаления дыхательной трубки. Затем процедуры проводили 3 раза в день с помощью небулайзера до второй ночи после операции.

Видео дня

Через 2 дня средний балл тяжести боли составил 3,22 балла в группе ароматерапии и 4,56 балла в группе, получавшей плацебо (дистиллированную воду). Средние показатели бессонницы в первый день после операции составили 20,10 и 25,76 в группах ароматерапии и сравнения соответственно, а на 2-й день снизились до 18,63 и 22,62.

Кроме того, получавшие ароматерапию маслом перечной мяты нуждались в меньшем обезболивании, чем пациенты из группе плацебо. Обе группы были схожи по полу, возрасту и весу, типу операции и времени под общей анестезией.

Исследователи предполагают, что положительное действие ароматерапии связано с компонентами масла мяты перечной: карвоном, лимоненом и ментолом. Предыдущие исследования обнаружили, что эфирное масла мяты перечной обладает успокоительным эффектом. Поскольку пациенты испытывают высокий уровень послеоперационного стресса и боли после пробуждения в реанимации после операции на сердце, ограничение этих факторов могло улучшить качество сна.

Авторы работы признают, что они не смогли исключить возможное влияние света и шума окружающей среды на качество сна пациентов, которые могли повлиять на полученные оценки.