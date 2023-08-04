Врач рассказала о способах заражения чесоткой

В беседе с журналистами российский медик отметила, что чесоткой можно заразиться через тесный контакт с зараженным этим недугом, а также через одежду, постельное белье или полотенца, которые использовал больной. В некоторых случаях чесоткой можно заразиться во время посещения общественных мест, где люди пользуются одними и теми же предметами. Об этом пишет издание RIAMO.RU.