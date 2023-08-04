Врач рассказала о способах заражения чесоткой

Дерматолог предупредила россиян о риске заражения чесоткой через полотенца
Врач – дерматолог, трихолог Ольга Саперова рассказала, с какой опасностью для здоровья можно столкнуться при посещении общественных мест с общими предметами пользования.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что чесоткой можно заразиться через тесный контакт с зараженным этим недугом, а также через одежду, постельное белье или полотенца, которые использовал больной. В некоторых случаях чесоткой можно заразиться во время посещения общественных мест, где люди пользуются одними и теми же предметами. Об этом пишет издание RIAMO.RU.
– Чтобы избежать заражения чесоткой, необходимо соблюдать гигиенические правила, не использовать чужую одежду, постельное белье и полотенца, избегать тесного контакта с больными людьми, – сообщила Саперова.
По словам эксперта, вещи человека, больного чесоткой, нужно стирать при температуре не менее 60 градусов или обрабатывать специальными химическими средствами, передает издание "Дни.ру".