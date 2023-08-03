Невролог рассказала об опасности вздрагиваний при засыпании

Врач-невролог Олеся Богомолова заявила, что вздрагивания при засыпании могут сигнализировать о наличии эпилепсии, злокачественных опухолей или синдрома навязчивых движений. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

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По словам медика, к неврологу необходимо обратиться, если вздрагивания при засыпании многократные, резко выраженные и появились внезапно. Также об опасном состоянии могут сигнализировать нарушение речи, движений, чувствительности, памяти, сознания.

Также стоит обратиться к профильному специалисту, если помимо вздрагиваний у человека при зысапании появляется ощущение вялости, астения, поднимается температура.

При этом Богомолова отметила, что почти каждый когда-нибудь ощущал нечто похожее на резкий толчок в теле. Это нормальное физиологическое состояние называется доброкачественная миоклония сна (ДМС).