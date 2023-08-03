5 августа на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе с лекцией выступит Андрей Курпатов
5 августа, в субботу в 10:00 на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе с лекцией выступит врач-психотерапевт, автор множества популярных книг и научных публикаций, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов.
Он прочитает лекцию «Метанавыки как пропуск в будущее». Время летит очень быстро, и чтобы быть успешным в будущем, уже сейчас следует развивать метанавыки: креативность и интуицию, способность нестандартно мыслить и быстро действовать, накапливать социальный капитал и учиться договариваться. Лекция пройдет в большом зале “Москва” в Гостином Дворе по адресу: улица Ильинка, д.4. Вход свободный.
Напомним, Московский урбанистический форум проходит до 10 сентября. Гостиный двор на шесть недель превратится в интерактивное мультимедийное пространство с уникальной экспозицией, посвященной развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы. В ближайшие полтора месяца здесь будут проходить лекции ведущих врачей, писателей и популяризаторов науки о самореализации и здоровье, а известные артисты проведут бесплатные концерты. Подробнее ознакомиться с программой Московского урбанистического форума, а также с экспозициями выставочного пространства можно на официальном сайте.