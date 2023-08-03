Вероятность полного запрета абортов в России оценили

Несмотря на направленные против абортов законодательные инициативы, до их полного запрета в России не дойдет. Об этом «Ленте.ру» заявила врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева.

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При этом, по словам специалиста, риск, что «уменьшится выбор в отношении прерывания нежелательной беременности» и россиянки будут ограничены в праве на аборт, вполне реальный. «Я призываю всех женщин репродуктивного возраста к одному — пользоваться эффективной контрацепцией», — сказала эксперт.

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В качестве альтернативы отговорам от аборта врач предложила давать женщинам контрацепцию

Говоря об инициативе о запрете абортов в частных клиниках, Ерофеева обратила внимание, что вместо того, чтобы уменьшать число нежелательных беременностей, продвигая эффективные методы контрацепции, по сути предлагается сократить число мест на процедуру. «Чтобы устроить очереди? Чтобы женщины еще больше нервничали и страдали? Отлично! Это делается от большой "любви" к женщинам», — заявила врач.

"Контрацепция — это как раз защита от абортов. Это же не защита от желанных беременностей. Если женщина захочет ребенка, она перестанет пользоваться контрацепцией. Это временная мера, которая дает возможность некоторое время не заводить детей"

Ерофеева также ответила на претензию к частным клиникам касательно того, что те якобы не соблюдают так называемую неделю тишины, которая должна предшествовать прерыванию беременности с момента обращения к специалисту. По словам врача, узнавшие о нежелательной беременности россиянки идут на аборт, уже все обдумав, и эта неделя только заставляет их нервничать. Кроме того, как подчеркнула Ерофеева, по данным ВОЗ, увеличение срока продолжительности беременности даже на одну неделю повышает риск осложнений при ее прерывании.

Также Ерофеева обратила внимание на то, что на услуги психологов и соцработников, к которым вынуждают ходить женщин перед абортом, тратятся большие деньги из бюджета. Гинеколог считает, что на эти средства можно было бы обеспечить уязвимые группы контрацепцией. Например, поставить нуждающимся в ней женщинам внутриматочную спираль.

Ерофеева подчеркнула, что благодаря контрацепции у женщины появляется больше шансов родить здорового ребенка на том жизненном этапе, когда она к этому готова, так как «она ничего с собой не делала, абортов у нее не было».

На прошедшем в июле заседании Госдумы депутат Татьяна Буцкая поинтересовалась у министра здравоохранения Михаила Мурашко об отношении к идее разрешить проведение абортов только в государственных медучреждениях, писал «Интерфакс». По словам главы Минздрава, ведомство готово обсуждать эту инициативу. При этом он заявил, что число процедур прерывания беременности «за последние годы сократилось в разы, но резерв еще есть».

В июне 2023 года депутат Госдумы Анна Кузнецова выступила с предложением не выдавать частным клиникам лицензии на аборты. В качестве примера она привела Мордовию, где такие медучреждения вскоре перестанут предоставлять услугу по прерыванию беременности. По мнению парламентария, в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

С аналогичным призывом неоднократно выступали и в Русской православной церкви, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Кроме того, он высказывался за исключение процедуры прерывания беременности из полиса обязательного медицинского страхования.