Профессор рассказал, ускоряет ли жара возрастные изменения

«Есть важный нюанс. Если повышение температуры кратковременное, то успевают сработать защитные механизмы [так называемые белки теплового шока и др.]. Наши клетки даже могут переходить на повышенный уровень защиты от будущих повреждений. Это замедляет старение. Например, такие эффекты отмечаются при периодическом посещении бани или сауны», — уточнил эксперт.

Однако, по его словам, при длительном перегреве состояние человека может ухудшиться. При этом Москалев отметил, что в России влияние на скорость старения не будет таким существенным, потому что жара в стране держится не так долго.