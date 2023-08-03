Профессор рассказал, ускоряет ли жара возрастные изменения
Аномально жаркая погода может оказывать влияние на возрастные изменения и даже ускорять старение, рассказал kp.ru директор Института биологии старения ННГУ им. Лобачевского, ведущий Telegram-канала «Путь долгожителя», член-корреспондент РАН Алексей Москалев.
«Есть важный нюанс. Если повышение температуры кратковременное, то успевают сработать защитные механизмы [так называемые белки теплового шока и др.]. Наши клетки даже могут переходить на повышенный уровень защиты от будущих повреждений. Это замедляет старение. Например, такие эффекты отмечаются при периодическом посещении бани или сауны», — уточнил эксперт.
Однако, по его словам, при длительном перегреве состояние человека может ухудшиться. При этом Москалев отметил, что в России влияние на скорость старения не будет таким существенным, потому что жара в стране держится не так долго.
В начале июля британские биологи изучили обмен веществ у людей при высокой температуре и влажности воздуха и пришли к выводу, что жизнь при постоянной жаре в 40°C способствует резкому ускорению метаболизма, или обмена веществ.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила правила, которые помогут пережить сильную жару.