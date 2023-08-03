Названа привычка, которая повышает риск заражения инфекциями

Исследователи из Амстердамского университета инфекций и иммунитета установили, что ковыряние в носу повышает риск заражения коронавирусом у медработников, а грызение ногтей — нет. Результаты работы ученых были опубликованы в научном журнале PLOS One.

В работе приняли участие более 200 медсестер, врачей и санитаров, из которых 34 заболели коронавирусом в 2020 году. Все участники заполнили опрос, в котором описали, как часто в 2020 году они грызли ногти или ковырялись в носу. Как оказалось, у тех, кто часто засовывал пальцы рук в нос, риск заражения вирусом повышался в три раза. Причем больше рисковали те, кто ковырялся в носу еженедельно или ежедневно.