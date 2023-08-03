Врач рассказал, как не получить солнечный удар в жару

Доктор медицинских наук и заведующий кафедрой оториноларингологии Медицинской высшей школы РГСУ Константин Добрецов рассказал, как избежать солнечного удара в жару.

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Эксперт пояснил, что солнечный удар — это перегрев всего организма. Поэтому в жару нужно обязательно носить не только кепку или панамку, но и надевать легкую одежду с длинным рукавом. Не стоит выходить на улицу днем, во время сильного пекла, передает МИР 24.

Добрецов добавил, что во время жары происходит избыточное потоотделение, человек теряет много жидкости. В связи с этим необходимо пить достаточное количество воды. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, есть жирную пищу. Также стоит отказаться от кофе.

При возникновении слабости, недомогания, головокружения, нужно уйти в прохладное помещение. Можно умыться прохладной водой или принять душ. Если в течение двух часов самочувствие не улучшится, необходимо обратиться к врачу.

В свою очередь нутрициолог Жанна Коробейникова добавила, что потребность в воде зависит от множества факторов: много ли двигается человек, ест ли он соленую пищу и так далее. Она посоветовала прислушиваться к потребностям организма, он знает, сколько необходимо воды, передает «Радио 1».