Врач назвал самую вредную еду

Если употребляя колбасу и жирное масло, сливочное масло в большом количестве, человек понимает риски, которым подвергает свой организм, то есть продукты, которые маскируются "под ЗОЖ". Однако в их составе такие ингредиенты, которые едва ли пойдут на пользу организму. Хирург, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян привел в пример обезжиренные продукты.

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"Если вы видите на этикетке "без жира" или "низкое содержание жиров", знайте, что это высоко обработанный продукт с большим добавлением сахара", - предупредил специалист в своем Telegram-канале.

Как уточнил врач, лишенная жира еда не очень приятна на вкус, поэтому производитель добавляет туда сахар, причем зачастую это огромное количество, отметил Гадзиян.

Похожая история с заправками для салата из магазина. Такой "соус" сведет на нет всю пользу овощей.

"Чтобы сделать овощи еще вкуснее, мы часто добавляем различные заправки, которые содержат в себе химические добавки, сахар, растительное масло и трансжиры", - уточнил врач.

Также аккуратнее стоит быть с фруктовыми соками (многие из них просто сахарная вода со вкусом фруктов), сухими завтраками (в их составе большое количество рафинированных злаков, сахара и химии), а также с низкоуглеводными батончиками. В последние могут щедро класть рафинированные ингредиенты и химические добавки.