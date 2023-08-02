Черви завелись в телах четверых россиян после укуса комаров

Случаи дирофиляриоза выявили в Волгоградской области, сообщили в среду в региональном управлении Роспотребнадзора. Причиной распространения заболевания в ведомстве назвали увеличение количества бродячих собак и численности комаров.

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По данным ведомства, за первые шесть месяцев нынешнего года в Волгоградской области было зафиксировано четыре случая дирофиляриоза, этот тканевый гельминтоз характеризуется медленным развитием и длительным хроническим течением.

Гельминтоз передается человеку через укус комаров, а сами насекомые заражаются от зараженных паразитами домашних собак и кошек, уточнили в Роспотребнадзоре.

Чаще всего люди заражаются во время работ на даче или отдыха на природе. Пик заболеваемости отмечается в период активности комаров – с мая по сентябрь. Росту случаев заражения способствуют такие факторы как рост числа бродячих собак и теплый климат.