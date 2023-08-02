Кардиолог назвал неочевидную причину болей в области сердца

«Кроме того, межрёберная невралгия может вызывать болевые ощущения, которые ошибочно принимаются за кардиалгию. Заболевания пищевода и поджелудочной железы, психоэмоциональные перегрузки, вызванные чрезмерным стрессом или депрессией, также могут стать причиной болевого синдрома в области сердца», — сказал эксперт в беседе с Life.ru.