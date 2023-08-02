Травматолог рассказал о влиянии веганской диеты на состояние костей

Если человек неправильно питается, это ведет к ожирению. Это нагрузка на суставы и гиподинамия, и прочие отсюда вытекающие болезни. У нас почему-то все люди, которые не имеют никакого образования, считают, если ты будешь пить кальций-Д3 и что-нибудь такое, есть холодец, то ты себя обезопасишь. На самом деле это неправильно и даже вредно. <...> Огульное «пойти в аптеку и купить кальций» — совершенно неправильный выход из данной ситуации, — подчеркнул травматолог.