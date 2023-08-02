Ученые нашли универсальное лекарство от рака

Ученые из США выяснили, что молекула AOH1996 эффективно уничтожает более 70 видов злокачественных клеток, в том числе рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Результаты исследования, которое может лечь в основу универсального лекарства от рака, опубликованы в журнале Cell Chemical Biology.

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Молекула AOH1996 нацелена на мутированную форму белка PCNA, которая имеет ключевое значение для удвоения ДНК большинства видов раковых опухолей и необходима для их роста.

Препарат оказался эффективен против 70 различных видов опухолевых клеток, в том числе полученных из рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Эксперименты провели в лаборатории Больницы City of Hope в Лос-Анджелесе, одного из крупнейших онкологических центров Америки.

Лекарство предотвращало деление раковых клеток с поврежденной ДНК, вызывая их запрограммированную гибель (апоптоз). Молекула избирательно убивала раковые клетки, не повреждая при этом здоровые.

Эксперименты показали, что препарат делает раковые клетки более восприимчивыми к химиотерапевтическим лекарствам, действие которых направлено на повреждения ДНК опухоли. Поэтому молекула может быть использована в сочетании с другими методами лечения для снижения их токсичности.

В кодовом названии препарата AOH1996 зашифрованы инициалы и год рождения Анны Оливии Хили — девочки, умершей в 2005 году от опухоли мозга. Доктор Линда Малкас, возглавляющая исследовательскую группу, познакомилась с отцом Анны незадолго до ее смерти и решила назвать лекарство в память о девочке.