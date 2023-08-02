Врач перечислил меры предосторожности в жару

«Иначе есть риск развития меланомы», — предупредил Ашихмин.



«Самая главная мера — это пить достаточное количество воды, не меньше 2,5-3 литров. При выраженной интенсивной физнагрузке нужно дополнительно принимать в час еще 600-900 миллилитров воды, чтобы не случилось серьезных осложнений, теплового удара. Можно пить столовую воду, не очень сильно минерализированную, можно чай. Не пить пиво, ни в коем случае не пить газированные напитки — они плохо утоляют жажду и содержат сахар», — подчеркнул специалист.