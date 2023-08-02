Найден способ увеличить длительность секса в восемь раз

Урологи из Университета Эз-Заказика (Египет) успешно протестировали инъекции с гелем из гиалуроновой кислоты для лечения преждевременной эякуляции. Результаты исследования опубликованы в The Arab Journal of Urology.

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В исследовании приняли участие 30 мужчин с преждевременной эякуляцией в возрасте от 30 до 50 лет. У добровольцев, получивших инъекции геля из гиалуроновой кислоты в половой член, продолжительность полового акта в среднем увеличилась в восемь раз: с 37 секунд до более чем пяти минут.

Процедуру проводили после нанесения местного обезболивающего средства. Гель вводили в пять разных участков полового члена для равномерного распределения. Три пациента пожаловались на дискомфорт в месте инъекции, двое — на образование пузырей в месте инъекции и один — на синяк. Все побочные эффекты исчезли сами собой в течение 7-10 дней после инъекции.